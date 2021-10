Pet opozicijskih poslanskih skupin vložilo interpelacijo zoper Vizjaka

Ljubljana, 27. oktobra - Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so danes vložile interpelacijo zoper ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. O tem so razmišljale že, ko je poleti na referendumu padla v vodo novela zakona o vodah, kapljo čez rob pa je pomenilo nedavno razkritje posnetka domnevnega Vizjakovega pogovora s podjetnikom Bojanom Petanom.