Delo: Vizjak glede posnetka napovedal vložitev ovadbe

Ljubljana, 20. oktobra - Po objavi posnetka, na katerem naj bi minister Andrej Vizjak svetoval podjetniku Bojanu Petanu, kako se izogniti plačilu davka, je Vizjak danes za Delo napovedal, da bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili. Posnetek in njegovo montažo je Vizjak v torek označil za manipulacijo.