V strankah odzivi na Vizjakovo interpelacijo še skopi

Ljubljana, 27. oktobra - Odzivi koalicijskih strank in dela opozicije, ki v njeni pripravi ni sodeloval, na interpelacijo ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka so skopi. Za STA jo je komentiral le predsednik SNS Zmago Jeličnič Plemeniti, ki je poudaril, da je namen vseh interpelacij proti ministrom v zadnjih mesecih destabilizacija države.