SMC: Tovrstne grožnje in nedopustne pritiske je treba vsakič znova obsoditi

Ljubljana, 25. oktobra - V SMC ob grožnjah s smrtjo, naslovljenimi na premiera Janeza Janšo, ministra Mateja Tonina in Aleša Hojsa ter dve poslanski skupini, menijo, da je treba tovrstne grožnje in nedopustne pritiske vsakič znova obsoditi. Odkar del politike namesto dialoga goji zgolj izključevanje, so grožnje postale del vsakdana nosilcev javnih funkcij, so še navedli.