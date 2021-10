Pošiljki z grožnjami naslovljeni tudi na poslanski skupini SNS in DeSUS

Ljubljana, 25. oktobra - Med sumljivimi pošiljkami, ki so prispele v DZ, sta bili tudi dve, naslovljeni na poslanski skupini SNS in DeSUS. V omenjenih poslanskih skupinah pošiljk niso prevzeli, saj so jih pristojne službe DZ predale policiji. Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) je sicer prepričan, da gre za udar na desno politično opcijo.