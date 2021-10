V LMŠ, SD in SAB grožnje s smrtjo označili za nesprejemljive, ob tem pričakujejo razjasnitev okoliščin

Ljubljana, 25. oktobra - V opozicijskih LMŠ, SD in SAB so grožnje s smrtjo, ki sta jih v petek prejela premier Janez Janša in obrambni minister Matej Tonin, označili za nesprejemljive. Ob tem so v SAB in LMŠ izrazili pričakovanje, da pristojni organi čim prej raziščejo okoliščine dogodka in javnost seznanijo z ugotovitvami.