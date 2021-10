Horvat: Ostro obsojamo kakršno koli grožnjo s smrtjo

Ljubljana, 25. oktobra - V NSi ostro obsojajo kakršno koli grožnjo s smrtjo komur koli in pričakujejo, da se bodo pristojni organi odločno odzvali in poiskali tiste, ki v državi netijo nestrpnost in sovraštvo, se je vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat danes odzval na informacijo o pošti z grozilno vsebino, ki sta jo prejela premier Janez Janša in minister Matej Tonin.