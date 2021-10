Pahor: Grožnje s silo, izgredi, nasilništvo v naši družbi nimajo prostora in jih moramo vsi zavrniti

Ljubljana, 25. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor meni, da "moramo zelo glasno in jasno reči, da smo demokratična družba in da vse lahko uredimo na miren način ter da grožnje s silo, izgredi, nasilništvo v naši demokratični družbi nimajo prostora in jih moramo vsi zavrniti". Zavezal se je, da bo naredil vse, da nasilnim praksam "ne damo domovinske pravice".