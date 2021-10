Mediji: Janša in Tonin na domači naslov prejela grozilni pošiljki

Ljubljana, 24. oktobra - Premier Janez Janša in obrambni minister Matej Tonin sta po poročanju medijev v petek prejela pošiljki z grožnjami s smrtjo, pismom pa sta bila priložena strelna naboja. Janši so poslali tudi fotografiji, na katerih so bile na njegovem obrazu in obrazih ožjih družinskih članov narisane tarče. Pošiljki sta bili naslovljeni na njun domači naslov.