Slepi lahko po novem zahtevajo izplačilo neizplačanega dodatka za pomoč za nazaj

Ljubljana, 7. avgusta - Veljati je začel zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo, ki določa, da bo slepim osebam, ki do dodatka za pomoč in postrežbo niso bile upravičene, ker so njihovi starši prejemali dodatek za nego otroka, neizplačani dodatek nakazan za nazaj. Znesek neizplačanega dodatka bo na podlagi vloge izplačal pokojninski zavod.