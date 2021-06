Odbor soglasno za popravo krivic invalidom in slepim otrokom

Ljubljana, 16. junija - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je soglasno podprl predlog novele zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ter predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo. S prvim se popravljajo krivice, povzročene invalidom pri pravici do invalidnine, z drugim pa krivice slepim in slabovidnim otrokom.