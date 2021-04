Šport med slepimi in slabovidnimi pomemben za spopadanje z vsakodnevnimi izzivi

Ljubljana, 23. aprila - Zanimanje za udejstvovanje v raznolikih športnih disciplinah med slepimi in slabovidnimi narašča, uspehe pa beležijo tudi na profesionalni ravni, so ugotavljali gostje današnje okrogle mize o športu med slepimi in slabovidnimi. Največji izziv ostaja, kako mlade spodbuditi, da se kljub zdravstvenim omejitvam aktivno ukvarjajo s športom.