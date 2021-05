Mreža spremljevalcev slepim in slabovidnim omogoča enakopravno vključevanje v družbo

Ljubljana, 14. maja - Program mreže spremljevalcev omogoča slepim in slabovidnim, da se s pomočjo spremljevalcev enakopravno vključujejo v socialno okolje, so izpostavili gostje današnje okrogle mize v organizaciji zveze društev slepih in slabovidnih. V lanskem letu je bilo v program vključenih 79 uporabnikov in 45 spremljevalcev, ki so izvedli skoraj 3000 ur spremstva.