Mladinsko zdravilišče in letovišče na Debelem rtiču bogatejše za nova igrala

Debeli rtič, 26. avgusta - Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije (RKS) Debeli rtič je bogatejše za nova igrala in kajake, ki jih je prispevalo podjetje Outfit7. Nove pridobitve bodo po besedah vodje zdravilišča Ane Žerjal omogočale še boljše izvajanje vseh programov. V Outfit7 so poleg donacije v vrednosti 50.000 evrov prispevali še prostovoljno delo.