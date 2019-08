Otroci iz Belorusije in Ukrajine tudi letos na rehabilitaciji na Debelem rtiču

Debeli rtič, 20. avgusta - V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič je te dni na psihosocialni in zdravstveni rehabilitaciji 64 otrok iz Ukrajine, žrtev tamkajšnjega oboroženega spopada, in 30 otrok iz Belorusije, kjer še vedno čutijo posledice sevanja po katastrofi v Černobilu, so sporočili iz ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti.