Na Debelem rtiču bodo letos sprejeli okoli 12.000 otrok

Debeli rtič, 14. avgusta - V mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije (RKS) Debeli rtič so v letošnjem letu sprejeli že več kot 4800 otrok, skupaj pa jih do konca leta pričakujejo še okoli 7000. Otroci prihajajo tako na zdraviliško zdravljenje kot na rehabilitacije, v času poletnih počitnic pa se tu na letovanju mudijo tudi socialno ogroženi otroci.