Ob obletnicah RKS in zdravilišča Debeli rtič zasadili drevo upanja

Debeli rtič, 22. aprila - V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije (RKS) so se danes spomnili dveh visokih obletnic, 155-letnice delovanja Rdečega križa na Slovenskem in 65 let delovanja mladinskega zdravilišča. Obenem so obeležili tudi dan Zemlje ter zasadili drevo ginko, ki je simbol upanja in trajnosti.