S tablami v krajinskem parku Debeli rtič začrtali učne poti

Ankaran, 16. februarja - V krajinskem parku Debeli rtič, ki ga je Občina Ankaran z odlokom ustanovila junija 2018, so postavili informativne table o zavarovanem območju narave, z začrtanimi učnimi potmi in številnimi zanimivostmi za obiskovalce. V kratkem bodo postavljene še dodatne tematske in opozorilne table, s katerimi se bo označevanje parka zaključilo.