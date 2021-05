V okviru letošnje Mikove karavane bo na Debelem rtiču letovalo 150 otrok

Celje/Debeli rtič, 26. maja - Podjetje MIK Celje bo z donacijo v višini okoli 27.000 evrov tudi letos omogočilo letovanje otrok iz socialno ogroženih družin na Debelem Rtiču. V okviru Mikove karavane otroškega smeha, ki teče že vrsto let, bo lahko od 26. junija do 3. julija v radostih morja in vetra uživalo 150 otrok, starih med šest in 12 let, so sporočili iz podjetja.