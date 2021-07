SOS poletje: Ob dehidraciji v poletnih mesecih še posebej ogroženi otroci, kronični bolniki in starejši

Ljubljana, 26. julija - V poletnih dneh je zaradi vročine, pa tudi zadrževanja v klimatiziranih prostorih, večja možnost dehidracije. Zaradi nje so še posebej ogroženi otroci, kronični bolniki in starejši. Ob dehidraciji je najbolj pomembno, da posameznik spije nekaj tekočine, se umiri in se umakne v senco, kjer se lahko ohladi.