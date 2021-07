Pahor sprejel vodstvo Fundacije Narodni dom

Ljubljana, 20. julija - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predsednika in podpredsednika Fundacije Narodni dom, Rada Raceta in Iva Corva. Seznanila sta ga s postopkom vračanja Narodnega doma v Trstu slovenski skupnosti leto po podpisu memoranduma, s katerim je bilo ob stoletnici požiga dogovorjeno, da se Narodni dom vrne slovenski skupnosti.

Kot so sporočili iz urada predsednika, sta Race in Corva opisala dosedanje aktivnosti, potrebne za realizacijo dogovorjenega, in ocenila, da bi lahko po zagotovilih v prihodnjih tednih prišlo do sprejetja amandmaja k zaščitnemu zakonu za Slovence v Italiji, kar bo pravna osnova za pripravo in podpis pogodbe o prenosu lastništva med tržaško univerzo, sedanjo lastnico zgradbe, in Fundacijo Narodni dom.

Narodni dom je bil zgrajen v prvih letih 20. stoletja in je predstavljal osrednjo kulturno ustanovo tržaških Slovencev. Gostil je številne slovenske organizacije in je imel dvorano, v kateri so prirejali predavanja, koncerte, predstave, zborovanja in druge prireditve, ter hranilnico, kavarno in hotel. 13. julija 1920 so ga napadli in požgali italijanski nacionalisti in fašisti.

Ob lanski 100. obletnici požiga so v Trstu ob prisotnosti Pahorja in predsednika Italije Sergia Mattarelle podpisali dokument o prenosu lastništva zgradbe v roke slovenske manjšine. Sam proces vračanja bo po pričakovanjih sicer trajal več let.