SAB s pozivom vladi za morebiten razmislek o odstopu

Ljubljana, 11. julija - V stranki SAB so današnjo referendumsko zavrnitev novele zakona o vodah označili za veliko zmago civilne družbe. Sporočilo referenduma je po besedah nosilca referendumske kampanje SAB Jerneja Pavliča jasno. V SAB vlado pozivajo, da razmisli, kaj rezultat pomeni o njeni nadaljnji usodi in da mogoče razmisli tudi o odstopu in predčasnih volitvah.