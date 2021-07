Ljubljana, 23. julija - Podatki Državne volilne komisije (DVK) potrjujejo, da je bila na referendumu o noveli zakona o vodah med mladimi visoka udeležba. Na referendumu je namreč glasovalo 46,66 odstotka vseh volilnih upravičencev v starostni skupini od 18 do 30 let, k skupni udeležbi pa so mladi volivci prispevali 15,3 odstotka vseh glasov.