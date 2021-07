DVK zavrača očitke o odgovornosti za težave pri izvedbi referenduma

Ljubljana, 22. julija - Državna volilna komisija kot neutemeljene zavrača vse očitke o omejevanju volilne pravice, ki so leteli nanjo v času izvedbe referenduma o noveli zakona o vodah. Kritike, da so odgovorni za težave pri obveščanju domov za starejše, glasovanju po pošti in predčasnem glasovanju, izhajajo iz napačnega razumevanja referendumskih pravil, opozarjajo.