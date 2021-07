Mesec: Morebitna konstruktivna nezaupnica zgolj kot pot do volitev

Ljubljana, 22. julija - Koordinator Levice Luka Mesec je v izjavi za STA ocenil, da se bo jeseni poglabljala nemoč koalicije in da so se tudi pogoji za izpeljavo resnih reform končali. Morebitno konstruktivno nezaupnico pa vidi zgolj kot pot do volitev, in ne kot poskus oblikovanja začasne vlade, ki bi zaradi pat položaja v DZ verjetno imela podobne težave kot sedanja.