Bratuškova: Rezultat referenduma bo zaznamoval delo vlade tudi v jeseni

Ljubljana, 22. julija - V SAB so prepričani, da bo izid referenduma, na katerem so volivci prepričljivo zavrnili novelo zakona o vodah, zaznamoval delo vlade tudi jeseni. Ob takšni podpori bo težko sprejemala ukrepe in reforme, ki terjajo širši družbeni konsenz, meni predsednica SAB Alenka Bratušek. Jesen bo za SAB zelo aktivna, oktobra načrtujejo tudi programski kongres.