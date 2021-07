Šarec: Ljudstvo te vlade ne podpira

Ljubljana, 11. julija - Gre za zmago narave, gre za zmago ljudi in gre za jasno in močno sporočilo, da ta vlada nima legitimnosti, je delne rezultate referenduma o noveli zakona o vodah komentiral predsednik in poslanec LMŠ Marjan Šarec. Poslanci, ki doslej niso verjeli, da ta vlada nima podpore ljudstva, so dobili potrditev, da ljudstvo te vlade ne podpira, je dodal.