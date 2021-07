Gibanje za pitno vodo s pozivom na referendum in h glasovanju proti

Ljubljana, 9. julija - V Gibanju za pitno vodo, ki je pobudnik referenduma o noveli zakona o vodah, so danes državljane pozvali k udeležbi na nedeljskem referendumu in h glasovanju proti. Kot so poudarili, je novela škodljiva, omogoča namreč gradnjo objektov ob vodi in na vodi, ogroža pa tudi pitno vodo.