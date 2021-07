Upokojenci ogorčeni zaradi poznega obveščanje domov za starejše o referendumskem glasovanju

Ljubljana, 6. julija - Sindikat upokojencev Slovenije ostro protestira zaradi, kot so zapisali v sporočilu za javnost, onemogočanja stanovalcem domov za starejše, da bi lahko izrazili svojo voljo na referendumu o noveli zakona o vodah. "Vlada je tako ponovno izrazila svoj odnos do starejših, kar počne že vse leto s svojimi ukrepi od začetka pandemije," so ostri.