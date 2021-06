Nevladne organizacije pri varovanju voda pogosto tarča pritiskov

Ljubljana, 30. junija - Nevladne organizacije so pri svojem delu varovanja okolja, tudi voda, pogosto tarča različnih pritiskov. Direktorica Umanotere Gaja Brecelj in predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije Andreja Slameršek sta med primeri izpostavili krčenje finančnih sredstev, zaostrovanje pogojev za pridobitev statusa in poskuse osebnih diskreditacij.