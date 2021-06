Iz tujine bo na referendumu predvidoma lahko glasovalo več kot 5000 upravičencev

Ljubljana, 28. junija - Državna volilna komisija (DVK) je za glasovanje na referendumu o noveli zakona o vodah prejela več kot 5300 vlog, med katerimi pa so tudi nepopolne vloge in vloge, ki so jih volivci prek portala eUprava podali večkrat. Končno število volivcev, ki bodo lahko glasovali iz tujine, tako še ni znano, po sedanjih podatkih pa kaže, da jih bo več kot 5000.