Stališča organizatorjev referendumske kampanje o noveli zakona o vodah

zbrala Zoja Črnilec

Ljubljana, 25. junija - Kampanja pred referendumom o noveli zakona o vodah ima 32 organizatorjev. STA objavlja stališča do referendumskega vprašanja 23 organizatorjev, ki so se odzvali pozivu k njihovi predstavitvi. Navedeni so v vrstnem redu, kot ga je določila Državna volilna komisija.