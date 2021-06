Fajonova: Voda je naša svoboda

Novo mesto, 16. junija - Predsednica SD Tanja Fajon in drugi predstavniki stranke so na novomeškem Kandijskem mostu, ki preči največjo dolenjsko reko Krko, v okviru kampanje pred referendumom o noveli zakona o vodah danes razvili opozorilni transparent. Fajonova je ob tem opozorila, da je voda naša svoboda in javno dobro, ki mora ostati dostopno in nedotaknjeno.