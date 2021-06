Za pobudnike referendum o zakonu o vodah praznik demokracije

Ljubljana, 15. junija - Referendum o zakonu o vodah je po oceni gibanja Za pitno vodo, ki je njegov pobudnik, praznik demokracije in priložnost, da ljudje povedo, v kakšni prihodnosti želijo živeti. Na današnji novinarski konferenci so organizacije iz gibanja znova podčrtale škodljivost zakona in pozvale na volišča.