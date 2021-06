Nevladne organizacije: Uzakonitev modela ja pomeni ja velik korak v smeri zaščite spolne integritete

Ljubljana, 4. junija - Z današnjim sprejemom sprememb kazenskega zakonika na področju spolne nedotakljivosti, s katerimi je DZ uzakonil načelo soglasja po modelu ja pomeni ja, je po mnenju več kot 20 nevladnih in drugih organizacij narejen velik korak v smeri zaščite spolne integritete in podpore žrtvam spolnega nasilja. Spremembe zato toplo podpirajo, so sporočile.