Ob večinski podpori poslancev uzakonjena definicija spolnega nasilja po modelu samo ja je ja

Ljubljana, 4. junija - DZ je danes z 78 glasovi za in tremi glasovi proti potrdil rešitve iz novele kazenskega zakonika, ki v slovenski pravni red vnašajo nov koncept dojemanja spolnih kaznivih dejanj po modelu samo ja je ja. Kot so v razpravi poudarjali tudi poslanci, gre zasluga nevladnikom, ki so mobilizirali javnost, da je nastalo pravo družbeno gibanje.