Po mnenju ljubljanskega CSD nasilja v družini več kot kažejo uradne številke

Ljubljana, 16. marca - Na Centru za socialno delo (CSD) Ljubljana so letos zabeležili 680 stikov oziroma prijav nasilja v družini, med katerimi je policija v 125 primerih izrekla ukrep prepovedi približevanja povzročitelju, hkrati pa so opravili 43 namestitev v varno okolje. Vendar so na omenjenem centru prepričani, da so številke mnogo višje od uradnih podatkov.