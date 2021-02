Na ministrstvu za pravosodje ob predlaganih spremembah kazenskega zakonika izpostavili večjo zaščito žrtev

Ljubljana, 25. februarja - Vladni predlog sprememb kazenskega zakonika, ki pri posegih v spolno nedotakljivost prinaša model ja pomeni ja, "pomeni velik premik v kaznovalnem pravu in zaščiti žrtev," so prepričani na ministrstvu za pravosodje. Ministrica Lilijana Kozlovič pa upa, da bo morda to "tema, glede katere bo politika složna".