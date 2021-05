Predlogu za redefinicijo spolnega nasilja na resornem odboru soglasna podpora

Ljubljana, 5. maja - Odbor za pravosodje je danes v drugi obravnavi soglasno podprl predlog novele kazenskega zakonika, ki prinaša spremenjeno definicijo spolnega nasilja. Predlogu so nasprotovali v sodniških, tožilskih in odvetniških vrstah, češ da s sedanjo ureditvijo ni nič narobe. A so poslanci sledili opozorilom organizacij, ki delajo z žrtvami.