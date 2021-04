AI v poročilu o napadih na človekove pravice pod krinko boja proti pandemiji v svetu in Sloveniji

Ljubljana/London, 7. aprila - Amnesty International (AI) v letnem poročilu za leto 2020 ugotavlja, da pandemija covida-19 razkriva izjemno sistemsko neenakost po vsem svetu in da so jo svetovni voditelji izkoristili za intenziviranje napadov na človekove pravice. Tudi v Sloveniji je prihajalo do napadov na človekove pravice pod pretvezo boja proti covidu-19, izhaja iz poročila.