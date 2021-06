Iz osamosvojitvenih dni: V Vrhpolju pri Vipavi tanke ustavili s svojimi telesi

Vipava, 15. junija - Na Primorskem so prej kot drugje po Sloveniji občutili agresijo jugoslovanske vojske. Na dan, ko so v Ljubljani pripravljali osrednjo prireditev ob razglasitvi samostojnosti, so čez Nanos v Vipavo krenili tanki, ki zaradi številnih blokad niso mogli prek Rebernic. V Vrhpolju so tanke domačini ustavili s svojimi telesi.