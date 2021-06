Iz osamosvojitvenih dni: Mejni prehod Karavanke osvobodili brez prelivanja krvi

Jesenice, 10. junija - Ena izmed osrednjih osamosvojitvenih zgodb na Gorenjskem je bila osvoboditev mejnih prehodov z Avstrijo in Italijo, ki jih je zasedla JLA. Ključni dogodki so se odvili na platoju Karavanke. Kot se v pogovoru za STA spominja takratni poveljujoči Janko S. Stušek, sta razum in sreča botrovala temu, da ni bilo žrtev, saj bi se zlahka obrnilo drugače.