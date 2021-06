Iz osamosvojitvenih dni: Gornja Radgona je bila enotno uporno mesto

Murska Sobota/Gornja Radgona, 11. junija - Gornja Radgona je bila v bojih za osamosvojitev eno najbolj razdejanih mest. JLA je z enoto polkovnika Berislava Popova sicer nasilno dosegla cilj - mejni prehod, a se je morala nato ob odločnem in složnem odporu pripadnikov Teritorialne obrambe in milice, pa tudi civilistov, umakniti. Zato so teritorialci Gornjo Radgono poimenovali uporno mesto.