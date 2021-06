Iz osamosvojitvenih dni: Celjski teritorialci dosegli predajo orožja iz rok JLA

Celje, 8. junija - Celjskim teritorialcem je pred 30 leti iz skladišča v Bukovžlaku, ki ga je stražila Jugoslovanska ljudska armada, uspelo brez boja odpeljati orožje Teritorialne obrambe. Da bi prišli do orožja, ki so ga ob osamosvojitvi Slovenije nujno potrebovali, so bili pripravljeni tudi napasti kompleks, je za STA povedal upokojeni brigadir Viktor Krajnc.