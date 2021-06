Iz osamosvojitvenih dni: Napeto nočno vračanje iz šole v naravi na Koroško

Piran/Slovenj Gradec, 12. junija - Posebno izkušnjo iz osamosvojitvene vojne imajo takratni četrtošolci in njihovi spremljevalci iz Slovenj Gradca in okolice, ki so se morali zaradi zaprtih cest v Sloveniji iz šole v naravi v Fiesi na Koroško vrniti prek Italije in Avstrije. Dogajanje je bilo zelo napeto, se spominjajo.