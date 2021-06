Iz osamosvojitvenih dni: Zavzetje skladišča orožja v Zgornji Ložnici prelomno za potek vojne na Štajerskem

Slovenska Bistrica, 13. junija - V osamosvojitveni vojni so pomembno vlogo odigrali tudi teritorialci na območju Slovenske Bistrice, kjer je bilo takrat v vojašnici okoli 500 vojakov in častnikov JLA. Del teh je varoval skladišče orožja v Zgornji Ložnici in telekomunikacijski center na Boču, zavzetje obeh objektov pa je pomenilo prelomnico v poteku vojne na Štajerskem.