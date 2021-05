Zeleni teden EU 2021 posvečen prizadevanjem za ničelno onesnaževanje

Ljubljana, 31. maja - Danes se začenja Zeleni teden EU 2021, ki bo posvečen prizadevanjem za ničelno onesnaževanje. Zeleni teden bo tako priložnost za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi in državljani o tem, kako se lahko skupaj prizadeva za uresničitev prizadevanj za ničelno onesnaževanje in okolje brez strupov, so zapisali pri Evropski komisiji.