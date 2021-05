Blejski potapljači bodo znova čistili Blejsko jezero

Bled, 22. maja - Društvo za podvodne dejavnosti Bled danes pripravlja 28. tradicionalno čiščenje Blejskega jezera in njegove okolice. Poleg odpadkov bodo iz jezera znova odstranjevali tudi invazivno tujerodno školjko trikotničarko. V lanski akciji so iz jezera in njegove okolice odstranili več kot pol tone odpadkov.