V javni obravnavi uredba za prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo

Ljubljana, 19. maja - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo predlog uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Ta v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, ki prepoveduje določene plastične izdelke za enkratno uporabo, kot so slamice in pribor. Pripombe na ministrstvu sprejemajo do 18. junija.