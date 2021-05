Bruselj za nov pristop k trajnostnemu modremu gospodarstvu

Bruselj, 17. maja - Evropska komisija je danes predlagala nov pristop k trajnostnemu modremu gospodarstvu v EU. Gre za industrijske panoge in sektorje, povezane z oceani, morji in obalami. V Bruslju so med potenciali izpostavili energijo valovanja in plimovanja, proizvodnjo alg, razvoj inovativnega ribolovnega orodja ter obnovo morskih ekosistemov.